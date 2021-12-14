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إيلاف: تستعد المغنية اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل جماهيري كبير بمشاركة الفنان السوري ناصيف زيتون على مسرح "فيستيفال أرينا" في فندق إنتركونتيننتال في دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية بتنظيم من شركة "بيست مومنت إيفنت".

ودعت كرم جمهورها لحضور الحفل فكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "خلونا نستقبل سوا سنة 2020 بالإمارات بالفيستيفال أرينا، على أمل تكون هالسنة، سنة خير على الجميع".





أما زيتون فطالب محبيه بإنهاء السنة بحدث مميز وعلق: "تعوا ننهيا هيك بتميز ونحتفل بسنة جديدة يملا فيها الغنى سما دبي"





ويشار إلى أن شركة "بيست مومنتس إيفنتس" أحيت مؤخراً عدة حفلات ناجحة أشعلت أجواء دبي، آخرها للنجوم كاظم الساهر وماجد المهندس وماجدة الرومي، كما أنها تحضّر لمفاجآت عدة لحفلات ضخمة في دبي بمناسبة شهر التسوق بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري.