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إيلاف: طرح الفنان اللبناني نادر الأتات أحدث أغنياته بعنوان "قلي وينك" باللهجة البيضاء التي سبق وقدمها في بداية مشواره الفني، وهي من كلمات اميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، بينما حمل الكليب توقيع المخرج عادل سرحان.

وصدرت الأغنية المصورة حصرياً عبر قناة "لايف ستايلز ستوديوز" على اليوتيوب، وظهر الاتات في الكليب تائهاً في صحراء دبي بحثاً عن الحبيبة.

وفور صدور الأغنية تصدّر هاشتاغ "قلي وينك" المرتبة الأولى في قائمة العبارات الأكثر تداولًا على موقع "تويتر" في لبنان.