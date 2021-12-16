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إيلاف: أطلق المطرب السوري منذر عبود أغنيته الجديدة "ديري بالك"، من كلمات رياض العلي وتوزيع علي حسون وألحان فلكلور.

وأكد أن البساطة ومزيج المشاعر أبرز ما يميز الأغنية، إضافة إلى الكلمات التي تصلح لجميع علاقات المحبة.

وقال: "سمعت الكلمات بالصدفة، وشعرت أن فيها خلطة من المشاعر، الفرح والمحبة والبساطة والغزل، وتصلح للدبكة أيضاً، فعرضتها على الشاعر رياض علي، فشعر بالشعور ذاته، ووافقني الرأي".

وأضاف: "عندما أعطاني الأغنية وسمعت المقطع الثاني الذي يقول: (ديري بالك عحالك بدي ضمك بيديي)، أحببته كثيراً لأنه يصلح للغزل بين الحبيبين، ويقال بين أم وأب وأولاد".

وحول مزيج التركي والعربي في الأغنية، أوضح: "الأتراك قريبون منا بحالة الأعراس والأفراح والدبكة وغيرها من المناسبات، نأخذ من أغانيهم ويأخذون من أغانينا، والتبادل في اللحن والفكرة والجمل الموسيقية، يشكل حالة عاطفية يفرح بها المستمعون".

وأردف: "أخذ الأتراك أغاني لنجومنا مثل نانسي عجرم، ورامي عياش، ونحن نأخذ منهم باستمرار، فاللحن الشرقي واحد، والمهم أن ينال إعجاب المستمع، وأن يشعر بالسعادة أثناء الاستماع".

وعن مشاريعه السابقة، علّق: "طرحت أغنيتين عام 2017، الأولى اسمها "نوع تاني" من كلمات محمد غنوم، والثانية "كل البنات" من كلمات وألحان محمد عيسى".

واختتم: "أدرس بيانو وأعزف على العود، وأعمل في فنادق ومطاعم دمشق القديمة، كما أحضّر حالياً لعمل في مجال التلحين".