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إيلاف: طرحت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب أغنية جديدة بعنوان "خاصمت النوم" من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.



ولاقت الأغنية إعجاباً كبيراً بين جمهور شيرين، الذي أشاد بعودتها إلى الساحة الغنائية.

على صعيد آخر دافعت المغنية المصرية عن طليقها المغني حسام حبيب الذي طاردته الشائعات بعد ظهورها حليقة الرأس في اول ظهور علني بعد طلاقها، حيث ادعى البعض انه فعل ذلك بها قبل يوم من طلاقهما بدافع الإنتقام.

شيرين كتبت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر: "ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..

انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين".