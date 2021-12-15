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إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع AB brothers، وميكس وماسترينج إيلي بربر.

وظهرت نوال خلال الكليب الجديد بإطلالة شبابية حظيت بإشادة الجمهور وتصدرت قوائم الرائج على "تويتر".

والأغنية الجديدة باللهجة اللبنانية، وتقول كلماتها: "

قلبي على قلبو جوَّا عيوني بخبيه

كرمالو بعمل شو ما بدو بيؤمرني أمِر

مش بس بحبو

أنا بعشق كل شي فيه

قلبي وعيوني بيبقو حدو ع طول العمر

من لما عشقتو / وعيوني ما نامو

ما بنسى صوتو / ما بنسى كلامو

انا بدي إبقى إِلو / بفرحو بزعلو

انا بدي غرامو يا غرامو

انا بدي حبيبي

وحدو من بين الناس

يخبيني بقلبو لأني بقلبو بنسى شو بني

قلّي يا حبيبي

شو هوي هالإحساس

بغيابك عني اليوم بحسو

عم يمرق سِنِي

من لما عشقتو / وعيوني ما نامو

ما بنسى صوتو / ما بنسى كلامو

انا بدي إبقى إِلو / بفرحو بزعلو

انا بدي غرامو يا غرامو".