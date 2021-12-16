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إيلاف: إعترض الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو على مشهد عري للممثلة ميريل ستريب خلال تصوير فيلم "Don’t Look Up" من إنتاج نتفليكس.

وكشف مخرج الفيلم آدم مكاي، أن دي كابريو هبّ للدفاع عن "ستريب"، واعترض على تصويرها مشهد عري يمتد لدقيقة كاملة.

ورغم أن المشهد ستقوم به دوبلير عن "ستريب"، لكن "دي كابريو"، لا يحب أن يرى ممثلة مَلكية مثلها عارية، حتى ولو لثانية واحدة، لذلك شكك في حاجة الفيلم لمثل هذا المشهد.



وقال المخرج، إنه اضطر لتذكير "دي كابريو" أن من تقوم بالمشهد هي الرئيسة أوريلين، وليست ميريل ستريب نفسها، وأن الممثلة ذاتها لم تعترض على المشهد.

وأضاف أنه يقدر احترام "دي كابريو" لشخصية ميريل ستريب وكونها واحدة من أعظم الممثلين في التاريخ، ولكن هذه المكانة لا تتطلب معاملة خاصة.