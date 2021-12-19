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دبي: أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلاً ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، بحضور جمهور كبير تجمّع في مسرح اليوبيل، لم يتوقف عن التفاعل معه طيلة الحفل.

شكر الفنانالمصري دولة الإمارات وإدارة معرض معرض إكسبو 2020 دبي على التنظيم والاهتمام الكبير الذي يقدمه المعرض أمام العالم أجمع، متمنياً إستمرار التقدم والازدهار للإمارات قيادة وشعب ومقيمين من جميع الجاليات العربية والأجنبية.

غنى رمضان مجموعة من أغنياته التي حققت نجاحاً وانتشاراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، وسط صيحات وتفاعل الحضور الذين يحفظون جميع أغنياته و يرددونها معه دون توقف على مدار حفله كاملاً، ليسجل ذكرى رائعة له شخصياً ولجميع من حضر الحفل الضخم.

هذا وتستعد شركة " الياسري للإنتاج الفني" لتنظيم حفل الفنان المصري تامر حسني المقبل في "إكسبو 2020 دبي" يوم 23 ديسمبر الجاري .



