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بيروت: أطلق الفنان السوري ناصيف زيتون أغنيته المنفردة الجديدة "عالسريع!" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر صبّاغ. أمّا الفيديو فهو من تصميم ابراهيم كسرواني، وتوزيع وتري، ومن إنتاج TStart.

وسرعان ما اقتحمت الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً في دول العالم العربي.

كما تتصدّر أيضاً قائمة توب الأغاني اللبنانية على تطبيق أنغامي، وهي الآن متوفّرة على كافّة المتاجر الرقمية العالميّة.





