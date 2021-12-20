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إيلاف: أصدر الفنان جوزيف عطية أغنية جديدة باللهجة اللبنانية حملت عنوان "بدقلك" من كلمات والحان نبيل خوري، وتوزيع جورج قسيس.

الاغنية رومانسية هادئة تصور تداعيات الفراق وحين يصبح الاحباب كالأغراب ليعود ويعترف الحبيب بأنه وعلى الرغم من الفراق مازال يحبه، يرتبك في كل مرة يتذكره، ويحاول الاتصال به.

كلام الاغنية الذي ينتمي الى السهل الممتنع قابله توزيع مميز اضفى على الاغنية القليل من الشجن خصوصا وان جوزيف وظف احساسه بالكامل لإيصال الاغنية.

الاغنية التي اهتمت بتوزيعها رقميا شركة "وتري" حققت ومنذ صدورها نجاحاً من خلال نسبة المشاهدة والاستماع على المنصات الغنائية وتداول مقاطعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"تيك توك" واحتلت المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر تداولاً على اليوتيوب و المرتبة الأولى على أنغامي في لبنان وخارجه.





