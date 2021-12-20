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أبوظبي: اختتم النجم العراقي الشاب محمود التركي، حفلات مهرجان أم الإمارات 2021 بحفل كبير في كورنيش أبوظبي حضره جمهور من مختلف الجنسيات الاماراتية والعراقية والعربية.

وما أن أطل محمود التركي على المسرح، برفقة فرقته الموسيقية التي تضمن أهم العازفين وأشهر في الوطن العربي بقيادة المايسترو هيثم سعدون، وعلى مدار ساعة ونصف الساعة، غنى أجمل ما في رصيده، من أعمال من بينها أغنية "اشمك" التي يحفظها الجمهور، وأغنية "تعال اشبعك حب أشبعك دلال"، بالإضافة الى "فقدت الناس، تدرون شقلّي"، وغيرها من أهم أغنياته.

وإهداء منه الى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، قدم محمود التركي أغنية وطنية حملت عنوان "شيخ العرب"، إهداء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبر التركي عن سعادته بإحياء أولى حفلاته الجماهيرية في مدينة أبوظبي، قائلاً: "اليوم لي الفخر أن أكون معكم في الإمارات بختام حفلات مهرجان أم الإمارات في عاصمة الإمارات الغالية أبوظبي"، مثنياً على التنظيم الرائع، و لتعاونه مع شركة الياسري للإنتاج الفنى ورئيس مجلس إدارتها صلاح الياسري، مؤكداً إحترامه وتقديره لكل من ساهم في إنجاح الحفل هذا النجاح الكبير.

وعبر التركي عبر حسابه على منصات وسائل التواصل الإجتماعي بعد إنتهاء الحفل قائلاً: "حفلة ولا أروع .. زينها وجودكم جمهورنا العزيز في مهرجان أم الإمارات 2021 في أبوظبي الغالية .. كل الشكر لكم ولحضوركم و للتنظيم الرائع .. شكراً الإمارات".

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان العراقي الشاب لمجموعة من الحفلات خلال الأيام المقبلة، ومجموعة من النشاطات الإعلامية والفنية.

