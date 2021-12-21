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إيلاف: أحيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلاً جماهيرياً في دبي بمناسبة افتتاح صالة "ليّا" في فندق "رامي دريمز"، وخطفت الأنظار بإطلالتها الجريئة حيث تألقت بفستان أسود من الدانتيل والشيفون مكشوف الظهر.

وأمتعت الزغبي الحضور بباقة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة نذكر منها "كده باي"، "ارقص على قلبي"، "طول عمري"، "الليالي"، كما إهدت جمهورها الإماراتي أغنية "جنة جنة تسلم يا وطنا".

بدأ الحفل الذي قدّمه الإعلامي وسيم منديل بعرض للأكروبات البهلوانية، ثم لوحات الرقص من فريق دولي مؤلف من عشر فتيات وفتيان، تلتها لوحة الساحر الذي حبس أنفاس الجمهور، فغناء رائع ولوحات استعراضية زادت من حماس وإقبال الجمهور.

ويشار إلى أن الزغبي أطلقت الأسبوع الماضي أغنية جديدة بعنوان "قلبي على قلبو" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي.