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إيلاف: ردت الفنانة اللبنانية مايا دياب على تصريحات الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي دون أن تسميه.

حيث غردت عبر حسابها الشخصي على تويتر: "الفن مش حرام، الحرام إنكم فيه".

الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه #الفن_مش_حرام — Maya Diab (@mayadiab) December 20, 2021

ورأى كثر أنها رسالة غير مباشرة إلى المغني الأردني الذي أعلن اعتزاله الفن نهائياً، عن طريق مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة قال فيه: "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف الفنان الأردنى: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقًا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".