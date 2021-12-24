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إيلاف: قامت الفنانة المصرية روبي بحذف أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "الهشك بشك" من قناتها الرسمية على اليوتيوب، رغم أنها كانت قد روجت لها قبل ذلك بأيام. لكن بقيت نسخ من الأغنية متداولة عبر قنوات اليوتيوب الخاصة بمعجبيها

والسبب أن ملكية الأغنية إنتقلت الى ساندي التي تتواجد حالياً في فرنسا لتصويرها مع المنتج وليد منصور، بعد أن غيرت إسمها الى "في ال لاا لاا لاا لاا"، وفي التفاصيل كان منصور متعاقداً مع روبي على تقديم هذه الأغنية وأغنيات أخرى قبل أن ينفصل الثنائي، ويمنح الأغنية إلى "ساندي"، التي بدأت بالترويج لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.



على صعيد آخر تنشغل روبي حالياً بتصوير مشاهدها في فيلم "العيل"، الذي تشارك في بطولته أمام الممثل المصري أحمد حلمي.

كما شاركت روبي في بطولة فيلم "برا المنهج"، للمخرج عمرو سلامة الذي عرض مؤخراً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، ويتناول قضية التنمر، وتجسد فيه شخصية مُدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، تتعرض لكثير من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدواني.