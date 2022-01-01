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إيلاف: احتفل منتجع أتلانتس النخلة في دبي بليلة رأس السنة الجديدة من خلال استضافة نجم البوب البريطاني الشهير روبي ويليامز الذي أحيا حفلاً مميزاً لا يُنسى قدم خلاله مجموعة من أعماله الموسيقية المعروفة.



وأمتع ويليامز معجبيه من جميع أنحاء العالم بوصلةإستمرت لمدة 70 دقيقة تخللتها باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي تصدرت قوائم الأغاني العالمية، مثل "Rock DJ" و"Let me Entertain You"، بالإضافة إلى أغنيته الأكثر مبيعاً "Angels" التي أشعل بها المكان بأداءٍ استثنائيٍ، وذلك قبيل العد التنازلي لعام 2022.



ولإضفاء المزيد من المرح والتشويق على حفل ليلة رأس السنة، أضاء منتجع أتلانتس النخلة في دبي سماء المدينة من خلال أكبر وأروع عروض الألعاب النارية التي تشهدها دبي، من موقع شاطئ "رويال بيتش" في المنتجع.



