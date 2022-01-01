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إيلاف: أحيا كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان السوري ناصيف زيتون حفل غنائي ضخم لمناسبة رأس السنة في دبي على مسرح أرينا فيستيفال.

وقد افتتح زيتون الحفل على أنغام أغنيته الجديدة "عالسريع" التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور. كما قدم ناصيف باقة من أجمل أغنياته التي رددها معه الحضور بحماس طيلة تواجده على المسرح.

من ثم اعتلت نجوى كرم المسرح وسط حفاوة جماهيرية كبيرة، ثم وجهت رسالة حب وتهنئة لمناسبة الأعياد للحضور الذي توافد من مختلف الدول العربية.

كما قدمت باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة التي أعتادها جمهورها فى الوطن العربي لتشعل أجواء السهرة حتى منتصف الليل.

يذكر أن الحفل من تنظيم شركتي بست مومنتس وهيومانجمنت الذين نظما سلسلة من أقوى الحفلات لعام 2021.