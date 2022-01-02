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إيلاف: حافظ فيلم "‭‭ ‬‬"Spider-Man: No Way Homeعلى صدارته لإيرادات شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً 52.7 مليون دولار في مطلع الأسبوع وإجمالي بلغ 609 ملايين دولار منذ بداية عرضه محلياً.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو غارفيلد وتوبي ماغواير ومن إخراج جون واتس.

وبفارق كبير، حافظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي "Sing 2" على المركز الثاني بإيرادات بلغت 19.6 مليون دولار.

والفيلم من بطولة تارون إيغرتون وبونو وتوري كيلي وسكارليت جوهانسون وإخراج غاريث جينجس.



وصعد فيلم الإثارة "The King's Man" إلى المركز الثالث، من الرابع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بإيرادات بلغت 4.5 مليون دولار.

والفيلم من بطولة جيما أرتيرتون ورالف فاينس وكولين فيرث وهاريس ديكنسون وإخراج ماثيو فون.

كما صعد فيلم "American Underdog: The Kurt Warner Story" إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3.9 مليون دولار، من المركز الخامس الأسبوع الماضي.

والفيلم من بطولة زاكاري ليفاي وأنا باكين ودينيس كويد وآدم بالدوين وإخراج جون إروين وأندرو إروين.

وتراجع فيلم "The Matrix Resurrections" مركزين إلى الخامس بإيرادات بلغت 3.5 مليون دولار.

والفيلم من بطولة كيانو ريفز وكاري إيموس وبريانكا تشوبرا وجيسيكا هينويك وإخراج لانا واتشوفسكي.