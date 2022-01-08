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إيلاف: طرحت الفنانة اليمنية "بلقيس" أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التي تحمل إسم "صابرة "، منذ ساعات عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وهي من الحان مروان أصيل، وكلمات يونس أدم، وتوزيع امين رحمون.

الأغنية التي تم تصويرها في احدى القرى بجبال الأطلس في المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي، إحتلت قوائم الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وتروي قصة فتاة أمية تعمل في رعي الغنم، وعندما يعين أستاذ جديد في مدرسة القرية تعجب به وتنخرط للدراسة في صف لمحو الأمية.

وتحاول الشابة التقرب من الأستاذ، من خلال إعداد الطعام له، والسؤال الدائم عنه، إلا أن هذا الأخير كان يتجاهلها حفاظاً على مهنيته رغم علمه بمشاعرها، وفي ختام الأغنية، تصدم الفتاة بمغادرته القرية بدون أي سابق إنذار، وقدوم أستاذة مكانه، لكنه يترك لها كتاباً كان يقرأه بإستمرار وتجد في طياته مظروف عليه عنوانه فتنجح بلقيس بكاتبة عبارة" بلقيس توحشتك" وترسلها له عبر سيارة نقل تغادر القرية".

وتعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية " la vie" وأغنية "تعالي شوف".