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إيلاف: أطلق الفنان العراقي حسين غزال أغنية جديدة بعنوان "العواطف" من كلمات علي الطيّب، وألحان سعد ناصر، وتوزيع محب الراوي، ومن إنتاج شركة "شباب القيثارة" بإدارة المنتج ناجي الشمري.

صور الأغنيةأحمد التركي، وتظهر الفنان العراقي يغني في مناطق مختلفة من تركيا.

لم يعد للعواطف شعور بالأمان فالأغنية تبين مدى الجرح من الحبيب، وبدل من إضافة الحب والحنان وراحة البال للعلاقة فقد أتت بصورة ظالمة وحزينة ومليئة بالشجن.

