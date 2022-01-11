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إيلاف: طرحت الفنانة المغربية مريم حسين أغنية مصورة جديدة بعنوان "ليا وحدي" من إخراج اللبنانية رندلى قديح، ومن كلمات وألحان توفيق المغربي جوكر، توزيع، ميكس وماستر مخلوقي بدر/استديو Jocker Production Art Studio في المغرب، وإنتاج QM Production.

تُعد أغنية "ليا وحدي" مزيجاً بين اللهجة المغربية لناحية الكلمات والإيقاع الإفريقي لناحية اللحن.

تستهل مريم كلمات أغنيتها بالتالي:"خليهم يلفوا ويدوروا حاولوا وعيا ويطيروا/ عارفاك ليا وحدي عارفاك ليا وحدي/ خليهم يموتوا بسّم ما سوقيش وما نهتم عارفاك ليا وحدي...". إلى جانب إستعانتها بمقطع من التراث المغربي الذي يقول:"واييه واهوارة هالمواسم حارة فاش نديرو كارة". فضلاً عن بعض المصطلحات باللغة الإنكليزية.

هذا الخليط الجديد من نوعه بين الكلمات واللحن ميّز الأغنية ببصمة مختلفة تُشكّل هوية فنية خاصة للفنانة الشابة.

كما أتى الكليب بفكرة وصورة تتلاءم مع الطابع الغنائي الموسيقي لأغنية" ليا وحدي" بأسلوب سريالي (surréaliste) يحمل العديد من التفاصيل الرمزية بعيداً عن الواقع ليتّسم الكليب بما هو مختلف عن الأعمال التجارية. لذلك نرى في الكليب لقطة من السجن، الغطس في الماء، اللون البنفسجي في السماء، اللون الأخضر (السم)، خروج الروح السوداء من الرجل، والعين لمنع الحسد...

اللافت أيضاً أنّ مريم ظهرت في نهاية الكليب وهي تحمل النجمة الخضراء الخاصة بعلم وطنها الأم المغرب تحية منها للمغرب دولة وشعباً. كما ختمت الكليب بعبارة:"My Soul finds rest in God alone" ، ما يعني أنّ روحي وجدت الراحة في الله وحده، وذلك لتنوّه مريم أنّ الإيمان بالله وحده هو ما يعطينا السلام الداخلي بعد كل تجربة مريرة نمر بها.

علماً أنّ هذا العمل قدّمته الفنانة مريم حسين من منطلق تجربة شخصية عاشتها وأحبّت أن تشاركها مع جمهورها وهي التي أعلنت عن ذلك عبر منشور إلكتروني على انستغرام حيث كتبت: "اللي خلاني أغني هو الإحساس اللي عايشته حالياً وصار لي سنة وشهر صابرة عن الخبر... طبعاً قصة أغنيتي هي قصة حقيقية بمعنى أي كلمة أنا غنيتها فهي طالعة من الخاطر".