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يارا حرب من بيروت: كان لإيلاف حوار خاص ومميز مع النجم يوسف الخال بعد غياب عن المقابلات وعن الشاشة، فأعرب بدايةً عن إشتياقه للعمل من جديد، وتحدث بدايةً عن الدور الذي يصوره حاليًا في مسلسل "بيوت من ورق" الذي يعود من خلاله الى الأعمال الدرامية الحديثة، فأخبرنا أن العمل يتألف من ٥٠ حلقة ويضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وأفصح الخال عن أسباب إبتعاده عن الشاشة وعن الأعمال الدرامية خلال الفترة الأخيرة، منوهاً أن أعماله باتت إنتقائية أكثر، فضلاً عن أنه تقصد ذلك للتفرغ لأعمال تاريخية غير تجارية تضيف اليه كفنان والى مسيرته. وأكد أن الفنان بحاجة للإبتعاد عن الشاشة أحياناً ليقوم بنقد ذاتي له ولأعماله فيشتاق أكثر للعودة ويشتاق اليه الجمهور على حد سواء.

بعد تقديمه العديد من الأدوار المهمة والكبيرة أكد يوسف أنهما زال بإنتظار تركيبة دور أكثر ذكاءً تخرج منه كل الخبرة التي يملكها، وتحفزّه على تقديم الأفضل.

وبعيداً عن النجومية والفن، تحدث الممثل اللبناني في السياسة والوضع السيء والتعيس الذي يعيشه لبنان، معرباً عن خيبته من كل مايحصل، موجهاً رسالة وطنية من القلب. وأكد أنه يشجع إبنته على السفر والتخصص خارج لبنان مع التشديد أنه ضد الهجرة.