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إيلاف: بعد بدء عرضه بنجاح في الصالات التونسية، ينطلق فيلم "غُدوة" في الإمارات وقطر يوم 17 مارس الجاري، وتنظم دار كارتييه مع مخرج ونجم الفيلم ظافر العابدين عرضاً خاصاً للفيلم بدبي يوم 15 مارس، بالتعاون مع شركة MAD Solutions، ويتلوه حفل استقبال لضيوف العرض.

ظافر العابدين هو سفير دار كارتييه في الشرق الأوسط، ويقدم تجربته الأولى في الإخراج من خلال فيلم "غُدوة" إضافة لبطولة الفيلم، وإنتاجه من خلال شركته DOUBLE A بالاشتراك مع نوماديس إيمج للمنتجة درة بوشوشة، ويُعرض الفيلم من خلال سينما فوكس في الإمارات وقطر، ثم في لبنان بموعد سيتم تحديده لاحقاً.

اشترك في كتابة سيناريو غُدوة السيناريست المصري أحمد عامر مع ظافر العابدين الذي ألف القصة، وتنطلق أحداث الفيلم عندما تؤدي حالة حبيب الصحية إلى جمع شمله مع ابنه من زواجه السابق أحمد الذي يبلغ من العمر 15 سنة. يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الدكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويُجبر أحمد على العناية بأبيه والحفاظ على سلامته، فيجدان نفسيهما في موقف خارج عن السيطرة ولم يكن في الحسبان.

فيلم غُدوة من بطولة ظافر العابدين ونجلاء بن عبد الله، والبحري الرحالي، وغانم الزرلي، ورباب السرايري، وأحمد برهومة. العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما).

