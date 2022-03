قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



أبوظبي: يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي فرقة "ماري مكبرايد" يوم الخميس 24 مارس في الساعة الثامنة مساءً في الساحة الشرقية. ويفتح الحفل أبوابه مجاناً أمام الجمهور ليأخذه في رحلةٍ مليئة بالأنماط الموسيقية الأميركية.

يأتي أفراد فرقة ماري مكبرايد من نيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، وكانت الفرقة الأولى التي تقدم عروضها في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي في يناير 2015، وها هي تعود اليوم إلى الإمارات بعد طول انتظار لتحيي هذا الحفل بدعمٍ من البعثة الأميركية وبالتوازي مع عرضٍ مميز آخر تؤديه في جناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي. وستفتتح الحفل طالبة جامعة نيويورك أبوظبي ماري كولينز، حيث يَعِدُ الحفل جمهوره برحلة ملهمة على أثير أنغام موسيقى الريف والجوسبل والبلوز والروك آند رول الكلاسيكي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ماري مكبرايد: "يحفل تاريخ مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي بالأنشطة الفنية المبتكرة والفريدة التي يستضيفها لتعزيز العلاقات المجتمعية، وأعجبنا كثيراً ببرامج الأنشطة الشامل التي يستضيفها المركز منذ أن أدينا حفلنا الأول هنا في عام 2015. نفتخر لكوننا جزءاً من هذا المجتمع الفني، وكلّنا سرور للعودة وتقديم حفلٍ موسيقيٍّ في الهواء الطلق ضمن الساحة الشرقية".

حصدت مكبرايد على إشادةً كبيرةً لأغنية "No One's Gonna Love You Like Me" التي كانت من الموسيقى التصويرية لفيلم بروكباك ماونتن الحائز على جائزة الأوسكار.

كما تعاونت ماري وفرقتها في عروض وجولات وأعمال فنية متنوعة مع بلوندي وتشوبي تشيكر وسيندي لوبر وجيري لي لويس وجو كوكر وجون براين وإل إل كول جي ولو ريد وروفوس واينرايت وناتالي ميرشانت وباتي سميث ومافيس ستابلز وزيجي مارلي. وقدمت الفرقة عرضاً مميزاً مع إيلتون جون خلال احتفالية الذكرى الخامسة والثلاثين لإطلاق أغنيته جود باي يلو بريك رود، وفي مهرجان نيو أورلينز للجاز والتراث. وعزفت مكبرايد من موقعها كمبعوثة ثقافية لوزارة الخارجية الأمريكية في أكثر من 30 دولة، بما فيها أفغانستان وباكستان والعراق وروسيا وأوكرانيا وفيتنام والمملكة العربية السعودية، حيث قامت بجولة مع أول فرقة نسائية بالكامل من الولايات المتحدة.

كما أسست مكبرايد مبادرة "ذا هوم تور" التي تلهم الشعوب وتتواصل وتتفاعل مع أفراد المجتمع العالمي عن طريق الموسيقى. وأشرفت مكبرايد من عام 2012 حتى 2016 على برنامج الموسيقى والريادة لدعم الشباب في رحلة تعافيهم من الصدمات والأمراض النفسية. كما أطلقت مؤخراً سلسلة كتابة الأغاني والأفلام الوثائقية ليد آوت لويزيانا بالتعاون مع هيئة الإصلاحيات في لويزيانا.

تشارك مكبرايد كمتحدثة ملهمة في الفعاليات الدبلوماسية الثقافية والتبادل الدولي. وقد ألقت في جامعة نيويورك أبوظبي كلمةً مؤثرةً خلال إحدى الجلسات الحوارية التي تدور حول الفنون والشؤون الدبلوماسية، كما مثلت الولايات المتحدة في الجلسة العامة لمؤتمر المرأة العالمي في إسلام أباد، باكستان.