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يارا حرب من بيروت: في حوار مميز وخاص لإيلاف مع الفنانة العراقية رحمة رياض إستهلينا الحديث عن تجربتها كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب "عراق أيدول" للسنةالثانية على التوالي، فأكدت أن هذه التجربة أضافت لها الكثير، وهي سعيدة بها، وتشعر بأنها ترغب دائماً بإبداء رأيها وبالإهتمام بالأصوات وبالمواهب المشاركة.

هذا وتطرقنا بالحديث الى أغنيتها "الكوكب" التي حصدت أكثر من ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب، فأفصحت المغنية العراقية أنه بقدر ما يشعرها هذا النجاح بالفرح والفخر، بقدر ما هو صعب جداً، إذ أنها تطمح كل مرة لتحصد أكثر من ١٠٠ مليون! وتعمل دائماً بجهد وتعب لتحقيق المزيدمن النجاحات. منوهةً أنها تعمل على عدة مشاريع وأعمال جديدة منها أغنيات بلهجات متنوعة كالعراقي والخليجي والمصري واللبناني وكل واحدة بنمط مختلف وبطابع البلد الخاص بها.

وأشارت الى سعادتها بالنجاحات الكبيرة التي تحققها منذ عام 2018 وحتى اليوم خاصةً خلال عام 2021 الذي حققت خلاله ليس فقط نجاحات مهنية إنما حققت الإستقرار العاطفي من خلال زواجها. مؤكدة سعادتها بالحياة الزوجية بالرغم من أنهما لا يلتقان كثيراً بسبب العمل، مفصحة عن مقترحات وعروض تمثيلية كثيرة تتلقاها لعمل درامي مشترك مع زوجها تعود من خلاله الى الساحة التمثيلية، ولكنها تتمنى أن يتم ذلك بعمل مميز ومكتوب بطريقة جميلة.

وأنهينا الحوار بالحديث عن حفلها الضخم في العلا الذي حقق نجاحاً كبيراً فوصفته بالرائع، وشددت كم هي سعيدة بكل الأصداء الجميلة لحفلي العلا والكويت.

