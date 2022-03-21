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إيلاف: طرحت المغنية المصرية الشابة مي كمال ابنة الفنانة القديرة عفاف راضي، أغنيتها المصورة الجديدة "ماله القمر"، وهي من الفولكلور السوداني أعادت تقديمها برؤية موسيقية جديدة.

تم تصوير العمل على مدار يوم كامل في "قرية تونس" بمحافظة الفيوم مع المخرج هشام الحلو، وذلك في إطار مشروع موسيقي تسعى مي كمال من خلاله لإعادة اكتشاف المدن السياحية المصرية المختلفة من خلال أغنياتها المصورة .

وتقول الفنانة الشابة أن الفكرة ولدت عندما اعادت تقديم أغنية "عطاشى" لوالدتها الفنانة القديرة عفاف راضي، التي صورتها نيل أسوان لتعبر الصورة عن التوزيع الجديد للأغنية الذي استخدمت فيه الدفوف والايقاع النوبي.

وأضافت : أغنية "ماله القمر"، تنتمي للسلم الخماسي مثل أغلب الألحان السودانية. حاولت أن أمزج بين الموروث الموسيقي السوداني والموروث الثقافي المصري بصريًا من خلال قرية "تونس" بالفيوم ، ومن هنا جاءت فكرة الكليب.

ومن ناحية أخرى تعتزم الفنانة المصرية تصوير أغنيتها القادمة في سيناء، وذلك في إطار مشروع إعادة اكتشاف المدن المصرية موسيقيًا وبصريًا.



