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إيلاف: تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي على مسرح الدانة بالبحرين، في 3 مايو المقبل حيث ستلتقي بجمهورها لتحتفل معهم بعيد الفطر.

ومن المقرر أن تقدم أحلام باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها وشوقت متابعيها بنشر إعلانات الحفل عبر حسابها على الإنستغرام، قائلة: "ولهت عليكم يا اهلي، اهل البحرين جايتكم في العيد .. ٣ مايو من على مسرح الدانة".

منذ بداية مسيرتها الفنية التي طالت أكثر من 25 سنة، كانت تذاكر حفلات الفنانة تباع بالكامل للجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت دوماً حفلاتها حشود كبيرة من المعجبين في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. اشتهرت أحلام بصوتها الرخيم المميز، وقد أصدرت 13 ألبوماً والعديد من الأغاني المنفردة (سينجل) التي قوبلت جميعاً بإشادة النقاد. في عام 2011، انضمت الفنانة إلى لجنة تحكيم أراب آيدول على قناة MBC، وبقيت عضواً رئيسياً في البرنامج لمدة أربعة مواسم متتالية، حيث مكنتها معرفتها وموهبتها الاستثنائية من أن تكون من المفضلين لدى متسابقي البرنامج.

