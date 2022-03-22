قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أطلقت الفنانة اللبنانية عزيزة فيديو لأغنيتها الجديدة "مرّة كمان" كلمات أنطوني أدونيس.



من خلال هذا الفيديو تظهر عزيزة نجمة في السبعينات تؤدّي مشهد تمثيلي، وكل مشاعرها تلخبطّت في لحظة واحدة لا نعلم ما هي؛ الفيديو من إخراج إيلي سلامة وقد علّقت عزيزة على الفيديو: "ورا كل قناع في قصّة مخبايّة".

وتطلق عزيزة هذه الأغنية بعد حوالي أشهر على طرحها أغنية ريميكس للشحرورة صباح، لأغنية "ساعات ساعات".

الفنانة اللبنانية عزيزة تشتهر بموسيقى الطرب Pop ، ومن ابرزهم: يا صلاة الزين، ارقص معايا، ساعات، من حديد ومؤخراً مرّة كمان.

يذكر أن أغنية "مرّة كمان" هي الأغنية الثانية بعد أغنية "من حديد" من ألبوم عزيزة القادم.

"مرّة كمان" متوفرة على قناتها الخاصة على يوتيوب وعلى تطبيق انغامي

