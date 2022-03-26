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إيلاف: أطلق الفنان العراقي سيف نبيل أغنية جديدة بعنوان "وين وين" في الحلقة النهائيّة من "عراق آيدول" الموسم الثاني، حيث نشر الأغنية عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ادى سيف الأغنية للمرة الأولى مترافقة مع إستعراض ضخم على مسرح البرنامج.



"وين وين" أغنية رومانسية تختلف عن كل ما قدمه سيف سابقاً وهي من كلمات محمد الواصفي، ألحان سيف نبيل، توزيع عمر صباغ، وإخراج كميل طانيوس.

يذكر أن سيف نبيل هو مدرب وحكم في لجنة التحكيم، وقد أثبت جدارته في هذا الموقع من خلال دعمه الكبير للمواهب وتشجيعهم على تقديم الأفضل لتطوير أدائهم.

