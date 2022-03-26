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إيلاف: في حوار حصري للنجم قصي خولي مع إيلاف تطرقنا بدايةً الى مسلسله الجديد "الوسم" الذي يطل فيه عبر منصة شاهد، وأفصح لنا من أين إستوحى قصة العمل، منوهاً أنه حاول أن يقدم فكرة تشبه الواقع الذي نعيشه، ولها علاقة بنتائج هذه الحرب التي حصلت بأكثر من دولةعربية.

وشدد على أن مسلسل "الوسم" هو إقتباس بسيط من بعض مفاصل الحياة التي أثرت علينا جميعاً.

هذا ووجه خولي رسالة مهمة من القلب للشباب العربي في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، داعياً اياهم للعمل والتعب والإجتهاد رغم كلشيء ليحققوا ما يتمنون لأن ما من شيء يأتي بسهولة. معتبراً أن الإنجاز يكون أهم حين نحقيق ما نريد في ظل الظروف الصعبة. مثنياً على أهمية العائلة بالقول: "اذا كل شخص حافظ على عائلته التي بجانبه، نحافظ على الوطن!"

وتطرقنا بالحديث الى إبنه المتواجد في أميركا متمنياً أن يجتمع به قريباً ، ومؤكداً أنه يتمنى له حياة أفضل هانئة وسعيدة، تماماً كما يتمنى ذلك لكل طفل في العالم.

وفي النهاية أخبرنا قصي قليلاً عن دوره في مسلسله الرمضاني الجديد "من إلى" مؤكداً أن العمل جديد ومختلف مع شركة الصباح للإنتاج.

