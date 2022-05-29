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إيلاف: حضرت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وكانت مشاركتها الأبرز في الجلسة الحوارية تحت عنوان "المرأة في السينما" تحت رعاية هيئة الأفلام في صقلية Sicily Film Commission، حيث تم الإعلان عن بدء تصوير الفيلم "Sicilian Holiday" للمخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري والمنتج الحائز على جائزة الأوسكار آدم ليبزيج في الربع الأخير من العام الحالي والذي تقدم فيه أحد الأدوار الرئيسية.

في هذا السياق، أعربت سينتيا عن فرحتها الكبيرة بالمشاركة في هذا الفيلم قائلة:" بالنسبة لي، المشاركة في الأعمال العالمية كانت وستبقى مجالاً للتعلم ومسرحاً لاكتساب خبرات وأدوات جديدة. عندما قرأت سيناريو فيلم Sicilian Holiday لم أتردد أبداً في خوض تجربة الأداء لدور أنتونيا الذي سأقدمه في العمل وهي فتاة تبحث عن حلمها في صقلية، ومشاركتي في العمل ستكون تمثيلاً وغناء. وطبعاً العمل مع فريق محترف حائز على جوائز عالمية يعتبر إضافة كبيرة لي شخصياً ومهنياً".

هذا وأكدت سينتيا حرصها الشديد على تلبية الدعوة وحضور أكبر عدد من الفعاليات السينمائية عربياً وعالمياً لما في ذلك من قيمة مضافة على الصعيد المهني، ولما تقدمه متل هذه التجمعات السينمائية الفنية للفنان من فرص لتطوير نفسه وأدواته وتوسيع دائرة معارفه، وأضافت:" لقائي الأول مع المخرجة والإنسانة الراقية الجميلة ميكايلا سكولاري كان ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة العام الماضي، مجرد لقاء سريع أثمر عن عمل مشترك بيننا. ولعل هذه التجربة تعتبر خير مثال لما تقدمه هذه الفعاليات لنا كفنانين وعاملين في مجال صناعة المحتوى والترفيه".

من جهتها أعربت المخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري، والتي حصلت مؤخراً على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي الدولي عن فيلم “The Joker”، عن حماسها الكبير للعمل مع سينتيا، وقالت:" عندما قابلت سينتيا لأول مرة في جدة، كنت متأكدة أننا سنعمل معاً عن قريب. وعندما تقدمت لتجارب الأداء لدور أنتونيا فيلم "Sicilian Holiday" كانت مذهلة بكل ما للكلمة من معنى". وأضافت:" لقد اخترت سينتيا للدور من بين كل الذين تقدموا لأنها تمثل كل ما أحبه وأحترمه في الممثل، ولأنها تشبه بيروت بجمالها وإحساسها وقوتها وكرمها الكبير. وفي الحقيقة أنا جداً متحمسة للعمل معها".



وخلال تواجدها في كان، شاركت سينتيا في العديد من فعاليات السجادة الحمراء والعروض الخاصة للأفلام، كما حرصت على تلبية دعوة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لحضور حفلهم الخاص المقام ضمن فعاليات مهرجان كان هذا العام للاحتفاء بدور المرأة في السينما والاعتراف بمكانة كلّ من صانعات الأفلام والممثلات، والذي أقيم في 22 من الشهر الحالي في فندق كاب إيدن روك المطلّ على شبه جزيرة كاب أنتيب الخلّابة.

وبعد انتهاء فعاليات المهرجان تتجه سينتيا في جولة أوروبية ذات طابع خاص وعملي في الوقت نفسه، وتتفرغ لقراءة بعض الأعمال المقترحة.