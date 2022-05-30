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إيلاف: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية بعنوان "وشي بيحمر" للفنانة المصرية فيروز حسن، من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع احمد ابراهيم.

وحمل الكليب الذي طرح حصرياً عبر قناة لايف ستايلز توقيع المخرجة رودينة حاطوم، وعكس أجواء الأغنية الرومنسية، وظهرت فيه فيروز حسن بأكثر من اطلالة مختلفة.

يذكر أن هذا العمل هو ثمرة التعاون الأول بين فيروز والشركة المنتجة.

