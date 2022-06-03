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إيلاف: بالتزامن مع يوم الطفل العالمي في الأول من يونيو، أطلقت النجمة مايا دياب أغنية توعوية بعنوان “إمي يا إمي” بالتعاون مع جمعية "Neonate Fund" بهدف تسليط الضوء على الأطفال الذين يعانون من مشاكل الولادة المبكرة، ودعم ذويهم.

تم تصوير "إمي يا إمي" على طريقة الفيديو كليب، حيث شاركت مايا المشاهدين بلحظات مؤثرة من معاناة أطفال الولادة المبكرة من داخل غرف العناية المركزة للأطفال في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) لتحمل بذلك رسالة إنسانية الى العالم من خلال هذا العمل.

وقد نشرت دياب صورة للترويج للعمل عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليها: "من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم بحياتها هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل مريض أو رح يخلق قبل وقته مع كل مشاكل الولادة المبكرة.. وممكن ما يقدر يكمل الحياة إلا بمرض معين ومشاكل صحية ما بحسّ فيها إلا هي "إمي يا إمي" أغنية بقدمها لكل أم عانت وشفيت من معاناتها ولكل أم بعدها عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص كل الحياة ."





