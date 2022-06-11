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تزوجت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز من خطيبها مدرب اللياقة البدنية والممثل الإيراني الأصل سام أصغري.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور سبعة أشهر على تخلّص سبيرز من وصاية قانونية كانت تقول إنها تحول بينها وبين الزواج.

وعُقد القران أمس الخميس في حفل بولاية كاليفورنيا اقتصر على الأصدقاء المقربين.

وفي محاولة لإفساد الحفل، اقتحم جيسون ألكسندر المكان قبل أن تعتقله الشرطة. وكان ألكسندر قد تزوج في عام 2004 من سبيرز صديقة طفولته لكن الزواج لم يستمر أكثر من 55 ساعة فقط.

وعبر صفحته على إنستغرام، شارك ألكسندر بثًا مباشرا من داخل منزل سبيرز فيما يبدو، قبل الحفل.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ألكسندر الذي أصبح يواجه عددا من التُهم بينها انتهاك ملكية الغير، والاعتداء بالضرب، والتخريب المتعمد لممتلكات الغير.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ألكسندر "استطاع الوصول إلى العقار لكن الشرطة واجهته وألقت القبض عليه".

فستان من تصميم الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي

في الفيديو الذي بثّه عبر إنستغرام، ظهر ألكسندر في منزل سبيرز مفتشًا عنها، قبل أن يذهب إلى خيمة العرس التي كانت تشهد وضْع اللمسات الأخيرة.

وادّعى ألكسندر أن سبيرز وجّهت إليه دعوة للحضور، قائلا: "هي زوجتي الأولى، والوحيدة".

وتم حفل الزفاف بعد ذلك بحضور نجمات بينهن مادونا، وباريس هيلتون، ودرو باريمور.

وتولّت الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي تصميم فستان الزفاف، لكن لم تُنشر صور لذلك.

وبحسب تقارير، لم يحضر والد والدة سبيرز أو شقيقتها حفل الزفاف، وذلك بعد انقطاع العلاقات على خلفية نزْع الوصاية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تخلصت سبيرز، البالغة من العمر 40 عاما، من وصاية قانونية استمرت 13 عاما من جانب والدها جيمي.

وبموجب هذه الوصاية سيطر الوالد جيمي على عدد من مناحي حياة ابنته نجمة البوب.

وقالت سبيرز أمام محكمة العام الماضي إن الوصاية القانونية تركتها "غير قادرة على الزواج وإنجاب طفل".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت سبيرز أنها حامل. لكن بعد ذلك بشهر، أعلنت أنها أُجهضت.

BBC سام أصغري يتحدث في أبريل/نيسان عن الزواج والعائلة والدعم الجماهيري الذي تحظى به بريتني سبيرز

وفي عام 2016، وأثناء تصوير مشاهد أغنية سلامبر بارتي (حفلة مبيت)، التقت سبيرز بمدرب اللياقة البدنية الخاص أصغري البالغ من العمر 28 عاما.

وفي مقابلة أجريت قبل شهر من إعلان حمل سبيرز، قال أصغري لبي بي سي فارسي، إن الزواج وخطط إنجاب أطفال "كان من المفترض أن يكون قبل ثلاث سنوات".

وتمّت خطبة سبيرز وأصغري في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل شهرين من نهاية الوصاية القانونية عليها.

ويُعدّ أصغري ثالث أزواج سبيرز؛ فبعد ألكسندر، اقترنت سبيرز بالمطرب كيفين فيدرلاين عام 2004 في زواج استمر ثلاث سنوات وأثمر عن اثنين من الأولاد.

BBC بريتني سبيرز تتحدث عن الحياة بعد سقوط الوصاية عنها

وفُرضت وصاية قانونية على بريتني سبيرز عقب تعرضها لأزمة صحية عقلية عام 2008. وفي إطار اعتراضها على الوصاية القانونية أمام المحكمة العام الماضي، قالت سبيرز إن تلك التدابير القانونية تتضمن التحكم في صحتها الإنجابية.