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يارا حرب من بيروت: على الرغم من كل أوضاع البلد وأزماته اللامتناهية، تحدى طبيب التجميل هراتش ساغبازاريان كل الظروف وأصر على اقامة مهرجان الزمن الجميل بنسخته الخامسة،بعد غياب قسري لمدة سنتين، بسبب أزمة فيروس كورونا. وقد شهد كازينو لبنان، ليل السبت، إحتفالا فريداً من نوعه، حيث أقيم الإحتفال التكريمي المميز في قاعةالسفراء،وتم فيه تكريم مجموعة من نجوم الفن والتمثيل من لبنان والعالم العربي الذين عبروا عن سعادتهم بالتواجد في لبنان.

كاميرا إيلاف كانت حاضرة في هذا الحدث الضخم وواكبت وصول الفنانين الى السجادة الحمراء التي فُرشت في باحة كازينو لبنان، وكان لما مقابلات ودردشات حصرية مميزة مع النجوم المكرمين.

وإفتتح الحفل الذي قدمته الإعلامية كارلا حداد، بالنشيد الوطني اللبناني، بصوت الفنانة تانيا قسيس التي قدمت بعد ذلك أغنيتها الوطنية ”درب المجد”، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان ميشال فاضل في تحية صادقة منها للبنان والشعب اللبناني.

هذا وكرّم المهرجان من لبنان: الفنانات جورجيت الصايغ، ماري سليمان، مايا يزبك، مادلين طبر. والممثلين عبد الله الحمصي المشهور بشخصية "أسعد"، يوسف فخري المعروف بشخصية “كوكو”، خالد السيد، ليليان نمري، وداد جبور وعازف القانون الموسيقي محي الدين الغالي. بالاضافة الى الاعلامية مريم شقير أبو جودة.

ومن مصر، فقد كرّم مهرجان الزمن الجميل كل من: نقيب الفنانين هاني شاكر، والممثلات المصريات: صفية العمري، وسميرة عبد العزيز، وفاديا عبد الغني، شريفة فاضل، وناديا لطفي، التي سلمها الدكتور هراتش الدرع قبل رحيلها في المستشفى العسكري في مصر

أما من سوريا، فتم تكريم الممثل الكوميدي والدرامي حسام تحسين بك الذي كان حضوره لافتاً جداً والممثلة نادين خوري.

وتجدر الإشارة الى أن محطة الLBCI ستعرض الحفل الأحد المقبل بعد نشرة الأخبار المسائية.



