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إيلاف: طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، ثاني أغانيها باللهجة المصرية بعنوان "ونتدلع" وسرعان ما تصدرت قائمة الرائج على تويتر.

الأغنية من كلمات وتلحين عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، وإخراج محمد سامي، وهي ثاني أغنيات بلقيس باللهجة المصرية، بعد أن قدمت العام الماضي أغنية "دبلوماسي" مع عزيز الشافعي كذلك.





على صعيد آخر نشرت الفنانة اليمنية الشابة مقطع فيديو عبر تطبيق سناب تشات تظهر فيه وجه ابنها تركي للمرة الأولى.