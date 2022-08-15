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إيلاف: أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات حفلاً جماهيرياً كبيراً على مسرح المدرج الروماني، وسط العاصمة الأردنية عمان، ضمن فعاليات مهرجان صيف عمان 2022، حيث كان بإنتظاره جمهور كبير يقدر بالآلاف من معجبيه، الذين تدفقوا مبكراً على المسرح لحضور الحفل، واستقبلوه بالهتاف الحار فور إعتلائه خشبة المسرح، وراحوا يرددون معه كلمات أغنياته ليبادلهم نفس المحبة والتفاعل، ناثراً جميع معاني الفرح في كافة أرجاء المكان، فكانت ليلة فنية ناجحة بكل المقاييس.

وفي لفتة إنسانية دعا العبداللات أطفال جمعية الهدب لرعاية متلازمة داون إلى خشبة المسرح وشاركهم في أداء أغنية "الدحية"، وكانت فلسطين حاضرة في الحفل ليبعث تحية حب وإجلال للصامدين والمرابطين في غزة وفلسطين ليقدم أشهر الأغنيات التي حققت إنتشاراً كبيراً في العالم العربي "يا جبل ما يهزك ريح" ليشاركه الجمهور غناءها .

وأعرب الفنان الأردني عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب الأردني والعربي المتواجد في الحفل، مؤكداً فخره واشتياقه بالوقوف أمامه، وأختتم بالترحيب بإدارة المهرجان وشكرها.

ومن جانب آخر، تستعد مدينة العقبة في جنوب الأردن، لإستقبال أضخم وأكبر الحفلات الفنية في صيف 2022، يحييها عمر العبداللات في ساحة الثورة العربية الكبرى، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وذلك مساء يوم الجمعة القادم .

