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إيلاف: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات النجمة المغربية جنات، بعنوان "عارف مين يحبك" من كلمات محمد رفاعي والحان احمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.



وقدمت جنات بأغنية "عارف مين يحبك" جرعة حب ورومنسية، حيث قام النص الغنائي على فكرة من السهل الممتنع وتناول موضوع الحب بصور شعرية بسيطة وقريبة من الجمهور بعيداً عن المبالغة في الوصف والشرح للحالة.

وجمع اللحن بين النمطين الرومنسي والرتِم السريع، اذ جاءت التركيبة اللحنية قريبة من المستمع وسهلة الحفظ دون أي تعقيدات ومبالغات في الشكل الموسيقي للحن.

على صعيد الصورة، حمل الكليب توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان، وظهرت جنات بإطلالة مختلفة وجديدة عن كليباتها السابقة.