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إيلاف: أعلنت الفنانة اللبنانية يارا لجمهورها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال منشورين عن إطلاق أغنيتها الجديدة: "عايش فيي" وبأنها الأغنية الأخيرة من ألبوم "مليت".

يارا التي عاشت فترة طويلة مؤخّراً في الإمارات، عادت خصّيصاً إلى لبنان من أجل إطلاق هذه الأغنية الجديدة التي هي باللهجة اللبنانية وستوزع على كافّة القنوات المحليّة، ليستمع اليها جمهورها اللبناني أوّلاً، وهي من إنتاج T-Music وعقد إدارة أعمال جديد مع شركة Music is my life.



"عايش فيي" هي من كلمات وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح، وتظهر يارا بالكليب بإطلالات مميزة بعدسة المخرج سليمي.

