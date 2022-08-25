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يارا حرب من بيروت: التقت كاميرا إيلاف الموسيقي لوكاس صقر وفناني مزيج فكانت دردشات حصرية مميزة وعفوية عن الفن والموسيقى وأعمالهم الأخيرة والمستقبلية.

وكان الحديث بدايةً مع مؤسس مزيج الفنان لوكاس صقر الذي أخبرنا عن العمل الأخير "بساط الريح" الذي سافروا من خلاله بالموسيقى الى ١٠ بلدان عربيةوحقق نجاحاً كبيراً وأصداء مميزة، وتحدث عن الهدف والفكرة وراء هذا العمل وعن الإتجاه الجديد الذي يعمل عليه والأعمال المقبلة التي يحضرها. كما أفصح لنا عن تحضيره لألبوم غنائي سيضم أغاني وموسيقى خاصة مستوحاة من الموسيقى الفولكلورية. وعن الموسيقى التي الفها للمسلسل الجديد الذي كتبه الفنان جورج خباز والتي سيقومون بتسجيلها قريباً مع آلات حية وأوركسترا كبيرة.

ثم كان الحوار مع فناني مزيح أصحاب الأصوات الرائعة والتي تربطهم علاقة صداقة مميزة مع بعضهم البعض. فتحدثنا بدايةً مع الصوتين الأساسيين في مزيج الفنانةماريان علوان والفنان جورج نون، فأكدت علوان أن مزيج كانت ولا تزال مرحلة مهمة جداً في حياتها. فيما تكلم جورج نون عن مشاريع وأعمال عديدة يعملون عليها،وأفصح أن مزيج الفنان مروان خوري هو الأقرب الى قلبه.

بدوره نوه الفنان رالف عبود الى أنه إستفاد كثيراً بغنائه مع مزيج وأن عمله مع لوكاس صقر هو إضافة مهمة وكبيرة بالنسبة له، وأفصح لإيلاف عن مشاريعه الفنيةالمستقبلية. بينما تحدث الفنان بهاء خليل عن بداية تعاونه مع مزيج وسعادته بهذا التعاون وكم تفاجأ لوكاس بصوته حين سمعه لأول مرة. أما الفنانة لونا كرم فأشارت الى أنها تتابع لوكاس صقر ومزيج منذ صغرها وقد فرحت وتحمست جداً لكونها بدأت العمل معهم وهي سعيدة جداً بذلك.