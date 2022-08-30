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إيلاف: بدأت قناة "أبوظبي" وتطبيق ADtv الرقمي، عرض مسلسل التشويق والإثارة التركي "الغراب" يومياً من الأحد إلى الخميس طوال أيام الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات (الثامنة بتوقيت السعودية).

ويروي المسلسل قصة "كوزجون" وهو ابن ضابط شرطة نزيه يتعرض للغدر من قبل شريكه، فيسجن ظلماً ويموت في السجن قهراً، فيما يتم اختطاف ابنه الطفل كوزجون، الذي يتشرد في الشوارع. وبعد انقضاء عقدين من الزمن يُقرر كوزجون الانتقام ممن غدر بوالده وكان سبباً في تدمير حياته.

وتدور أحداث المسلسل حول عودة كوزجون (الغراب) بعد عشرين عاماً للانتقام من قاتل والده، حيث يلتقي بحب طفولته "ديلا"، والتي بدورها تكون محامية ناجحة، وهي ابنة قاتل أبيه، الأمر الذي يؤدي إلى تأزم حلقات المسلسل، حيث تمتلئ قصة الحب بين "الغراب" و "ديلا" بالعقبات التي تجمع بين الغرام والانتقام. فعلى الرّغم من الحب الكبير الذي جمع بين كوزجون وديلا منذ الطفولة، ومحاولة ديلا كسب "الغراب"، إلا أنَّ الانتقام والعداوة التي تملأ قلب كوزجون، تجعله ثابتاً على موقفه ومُتمسكًا بقراره بالانتقام من والدها.

تأخذ أحداث المسلسل منعطفاً رومنسياً، عندما تغيب ديلا عن الأنظار، وينطلق كوزجون في رحلة البحث عنها، فيما فرمان (أخ كوزجون) يبدأ الحرب على أخيه بتحريض من قبل آخرين.، وتروي كومرو (أخت كوزجون) أحداث الماضي. تتوالى الأحداث وتتأزم في نهاية المسلسل وينتهي بمشهد يصدم المشاهد.

ويتميز أداء الممثلين في "الغراب" باحترافية عالية وقدرة كبيرة على تقمص الشخصية والدور. والمسلسل من إخراج بهاندير انجي. ومن أهم أعمال الممثل باريش أردوتش (كوزجون) مسلسل "حب للإيجار"، أما أبرز أعمال بورجو بيريجيك (ديلا) فهما مسلسل "اليوم الثامن" ومسلسل "القرن الرائع".

يلعب دور البطولة في المسلسل الذي يمزج بين الدراما و"الأكشن" في ذات الوقت، الممثل باريش أردوتش، إلى جانب الممثلة برورجو بيرجيك. وهو من تأليف بورجو غوركون وأوزلام يلماز، وهما كاتبتا المسلسل التركي الشهير "حب أعمى". وقد تُرجم المسلسل إلى العديد من اللغات العالمية وحقق نجاحاً كبيراً.

ويُعد مسلسل "الغراب" أحد أهم المسلسلات التركية المميزة التي تدور أحداثها في إطار درامي ورومانسي وبقالب مليء بالتشويق والإثارة، في إطار التزام شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بتقديم المحتوى المتميز وأهم الأعمال الدرامية التي لاقت نجاحاً وأصداء إيجابية على مستوى المنطقة.

ويعرض مسلسل "الغراب" على قناة أبوظبي وعبر موقعها الإلكتروني وتطبيق "ADTV" المتوفر على منصات "آندرويد تي في" و"آبل تي في" و"آبل ستور" و"جوجل بلاي"، إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسلات.

