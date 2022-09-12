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يارا حرب من بيروت: إختتمت لجنة مهرجانات البترون الدولية فعالياتها المميزة كما جرت العادة كل عام، مع مهرجان البترون لأفلام البحر المتوسّط السنوي الذي يقام في حي القلعة- بيت المغترب اللبناني.

محولاً حارة القلعة الى قاعة سينمائية واقعية ساحرة في الهواء الطلق تجمع كافة عشاق السينما وتجعلهم يعيشون تجربة متميزة لا تنتسى من خلال أرقى أنواع التعبير ألا وهو الفنّ السابع الذي يجمع كل أنواع الفنون، كما يحمل الهمّ الإنسانيّ الذي نعاني منه جميعاً.

وتخلل النسخة السادسة لهذا المهرجان الثقافي المهم، منافسة جميلة ومشوقة بين 24 فيلمًا قصيراً من لبنان ومختلف دول البحر الأبيض المتوسط، منها 10 أفلام لبنانيةو14 فيلمًا أجنبيًا تم عرضهم على مدى 4 أيام متتالية، وأشرفت على متابعة الأفلام لجنة تحكيم مؤلّفة من الفنانة سينتيا خليفة من لبنان، سامح علاء من مصر، وستافروس مافرولاكيس من اليونان.

وقد قامت اللجنة بتقييم الأفلام وإنتخبت أفضل فيلم وطني، وأفضل فيلم أجنبيّ، أما الجائزة الثالثة فتكون من نصيب أفضل فيلم يفوز بحسب تصويت الجمهور.

وكانت كاميرا إيلاف حاضرة في هذه الفعالية المهمة، حيث كان لنا مقابلات عفوية ومميزة مع كل من مدير مهرجان الأفلام القصيرة في البترون الدكتور نيكولا خبّاز، ورئيس لجنة مهرجانات البترون الدوليّة المحامي سايد فيّاض، إضافةً الى الفنانة سينتيا خليفة، النجم جورج خباز والممثلة هند باز، الذين نوهوا لإيلاف حول أهمية هذا المهرجان ودوره الكبير في وضع لبنان ومدينة البترون اللبنانيّة على الخريطة العالميّة فيما يتعلّق بالسينما.