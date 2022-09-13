قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يشارك الفيلم التونسي القصير ترينو للمخرج نجيب كثير في مهرجان "Show Me Shorts" السينمائي بنيوزيلندا المقام في الفترة من 7 وحتى 30 أكتوبر المقبل، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يُعد أحد المهرجانات المؤهلة لجوائز الأوسكار.

ويحكي الفيلم قصة طفل صغير يهرب من جسده الفاشل وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه التي شكّلها من مجلات تحضرها له أمه؛ ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فيتخذ الأم والابن خطوة مهمة قد تغير حياتهما.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي حيث كان في الاختيارات الرسمية بمسابقة الأفلام القصيرة، كما نافس في مهرجان "DOKUFEST" الدولي للأفلام الوثائقية.

Trinou (2022) Teaser from Nejib Kthiri on Vimeo.

فيلم ترينو من تأليف وإخراج نجيب كثير، ويشارك في بطولته محمد قريع، ماكس بيمبرتون، كوثر الذوادي، وإلينور كرو، ويشارك في إنتاجه شركات Seventh age pictures limited وSVP Tunisia، ويتولى مهمة توزيع الفيلم في العالم العربي شركة MAD solutions.

نجيب كثير مخرج وسيناريست وموسيقي تونسي يعيش في لندن، درس الموسيقى وهندسة الصوت في جامعة ويست لندن عام 2011، ثم تشعب لدراسة التصوير السينمائي، ويعمل نجيب حاليًا على تطوير أول أفلامه الروائية.



