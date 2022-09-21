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إيلاف: في سلسلة درامية قوامها التشويق والخيال العلمي والأكشن، ينطلق مسلسل الأنيميشن "أجوان" على منصة "شاهد".

يلعب بطولة المسلسل المأخوذ عن رواية الكاتبة الإماراتية نورا النومان، نجوم العالم العربي يسرا، وباسل خياط، ورشا رزق الذين يقدّمون بأصواتهم المميزة وأدائهم التمثيلي العالي ثلاث شخصيات رئيسية في عملٍ يتميز بتقنياته البصرية المتقدمة والتحريك المبدع والغرافيك المصنوع بحرفية وفق أعلى المستويات العالمية.

تحمل أحداث المسلسل رسائل وإسقاطات معاصرة يتمحور بعضها حول تمكين المرأة وقضية اللجوء وخسارة الوطن والنهوض من صميم االمعاناة وتقوية الذات وغيرها من القضايا الإنسانية النبيلة، ضمن سياقٍ درامي مشوّق يعتمد على الخيال العلمي المليئ بالأكشن والدراما القادرة على تحريك المشاعر ومخاطبة العقول والقلوب.

جديرٌ بالذكر أن أحداث المسلسل تدور حول فتاة شجاعة تخسر كوكبها وتفقد عائلتها، فتقرر خوض رحلة فضائية محفوفة بالمخاطر تتعرّف خلالها على ذاتها، وتتمكّن من إيجاد القوة الكامنة في داخلها مستمدةً الطاقة من صميم المعاناة والألم، لتخوض خلال حلقات المسلسل بأجزائه المتعاقبة مواجهات شيّقة مليئة بالتحدي والشجاعة والأمل.