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إيلاف من كان: أكد المنتج والممثل السعودي حسن عسيري على أهمية الحضور السعودي في – ميب كوم – سوق كان الدولية للتلفزيون ووصفه بالحضور المتألق عبر مجموعة الاجنحة التي تحمل علم المملكة.

وأشار الى انه شديد الحرص على المشاركة السنوية في هذا الملتقى الذي وصفه بانه الاهم في صناعة المحتوي والانتاج التلفزيوني والابداعي. والذي يؤمن مناخاً متميزاً للحوار والانطلاق الى تعاونات مشتركة.

وأضاف الى ان تواجده يأتى من خلال شركة – صدف – التي تعتبر أكبر صانع للمحتوى في العالم العربي والتي تأسست عام 1988 وتمتلك خبرة تزيد عن 30 عاماً في عالم صناعة الدراما العربية. وغطت إنتاجاتها التصوير في أكثر من 21 دولة حول العالم وأنجزت خلال مشوارها اكثر من 321 مشروعاً ابداعياً شملت المسلسلات التلفزيونية والافلام الروائية والوثائقية والمسرحيات والاعلانات والبرامج والاوبريتات والسهرات التلفزيونية والكارتونية وغيرها من الأعمال التي حلقت بإسم – صدف – لتحتل موقعها البارز سعودياً وخليجياً وعربياً ودولياً.

وأشار عسيري الى انه وعلى مدى اليومين الماضيين من ايام – ميب كوم – التقى بعدد من الشركات والمؤسسات والمنصات من اجل البحث عن محتوى و"فورمات" متجدد ينطلق بصناعة الانتاج السعودي والخليجي والعربي الى افاق دولية اوسع واشمل.

وأوضح ان التواجد السعودي هذا العام في سوق كان الدولية للتلفزيون يغطي مجموعة من القطاعات من بينها مدينة – نيوم – والعلا- عبر الاجنحة متخصصة بكل قطاع بالاضافة الى مجموعة – ام بي سي – التي تعتبر أهم الصروح الاعلامية العربية لصناعة المحتوى. وهكذا تواجد يعطي مؤشرات حقيقية للمرحلة المقبلة من تاريخ الاعلام السعودي والخليجي والعربي على حد سواء والطموحات الكبيرة والمحفزة التي يتحرك من خلالها جيل جديد من الكوادر الاعلامية المحلية لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة من تاريخ المملكة العربية السعودية .

وفي ختام تصريحه اشار عسيري الى انه يحضر حاليا لعدد من المشاريع الدرامية الجديدة من بينها عمل سيكون بمثابة نقطة الانطلاق للتصوير في مدينة – العلا – السعودية التي تقدم الكثير من الحوافز للاستقطاب المنتج والمبدع السعودي والخليجي والعربي والدولي.