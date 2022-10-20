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إيلاف من الرياض: ينطلق فيلم الرعب السعودي "جنون" للمخرجين معن بن عبد الرحمن وياسر بن عبد الرحمن في دور العرض السعودية يوم الخميس 27 أكتوبر، في أول عرض جماهيري له بعد جولاته في المهرجانات السينمائية وحصده للعديد من الإشادات النقدية.

وتدور أحداثه حول مجموعة شباب وشابات سعوديات يبحثون عن الشهرة عن طريق اليوتيوب فيدخلون في أحداث ومغامرات تعّرض حياتهم للخطر. وقد تم تصوير الفيلم في السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

فاز الفيلم بجائزة أفضل عمل روائي طويل وأفضل تصوير سينمائي في مهرجان فاتن حمامة السينمائي، وجائزة أفضل مونتاج في مهرجان نيس السينمائي الدولي في فرنسا، كما شارك في مهرجان مالمو للسينما العربية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومهرجان أفلام السعودية.

وكان الناقد إبراهيم العريس قال عن الفيلم أثناء منافسته في مهرجان مالمو للسينما العربية "لفتني في فيلم جنون لغة سينمائية مرحة وتنبض بالحياة"، وتابع إبراهيم "هو أسلوب يرتبط بتيار قناة إم تي في الموسيقية الأميركية وبأسلوب الفيديو كليب الشبابي المتحرك في ديناميكية فريدة تحرك التمثيل والحوارات.. مثل هذا الفيلم قد يكون نموذجا فذاً على أسلوب جديد في السينما السعودية".

كما كتب عنه الناقد هوفيك حبشيان "فيلم جنون هو استمرارية لأفلام الظواهر الغريبة والجن والأماكن المسكونة، وهذا الصنف من الأفلام التي يبتعد فيها صاحبها من الواقع، ليقول أشياء موازية لذلك الواقع. لعلّ ما يختلف هنا هو الحسّ الطريف أيضاً، بحيث لا تؤخذ الأشياء على محمل الجدّ"، وكتب الناقد أحمد شوقي "جنون هو فيلم حقيقي، متقن الصنع، خاطف للأنفاس، تجيد فيه السينما العربية لأول مرة توظيف نوعية أفلام الـ Found-Footage، وتحكي من خلالها قصة لا تكتفي بالإثارة، بل تحمل وجهة نظر تستحق التأمل".

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلون معن بن عبد الرحمن، آيدا القصي، سمية رضا، نوان ريبير ، صالح عالم، خيرية نظمي، منتج تنفيذي نوان ريبيرو ومعن بن عبد الرحمن وعمرو بن عبد الرحمن، منتج مستشار طلحة بن عبد الرحمن، منتج خط خالد القرينيس، منتج مشارك المعتز الجفري وعبد الله حامد، كتابة بيدرو باولو أراووجو ومروان مقبل، ومن إخراج معن بن عبد الرحمن وياسر بن عبد الرحمن.