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إيلاف من الرياض: اختارت السعودية فيلم (أغنية الغراب) للمخرج محمد السلمان، وهو فيلم كوميدي عن الشاب نصار، الذي تجرأ صديقه المقرب على الوصول إلى امرأة غامضة من خلال غناء قصيدة حب، ليكون منافسًا للسعودية وممثلا ً لها في فئة أفضل فيلم دولي ضمن جوائز الأوسكار لعام 2023.

ويرصد العمل الذي كتبه السلمان، حكاية البطل الذي يجد نفسه في مواجهة أفكار ومجموعات ثقافية متعددة، وهذا ما يحدث عادة في العواصم الكبرى لإختلاف الشرائح السكانية والثقافات المتعددة .

تم تصوير الفيلم في الرياض، وهو من بطولة عاصم العواد وإبراهيم خيرالله وكاترينا تكاشينكو ومن إنتاج أحمد موسى وتلفاز 11.

وكان فيلم المخرج محمد السلمان من بين الفائزين في مسابقة ضوء للأفلام التابعة لهيئة السينما السعودية لاكتشاف ودعم المواهب السعودية الجديدة في صناعة الأفلام.

المخرج محمد السلمان مخرج يملك تجارب سينمائية عديدة كفيلم (فيما بين، لسان، ستار، 27 شعبان)، وأغلب هذه الأعمال نالت نجاحا نقديا ًوجماهيريا ً كبيراً إضافة لحصولها العديد من الجوائز في عدد من المهرجانات.

