إيلاف: ستحيي المغنية شانيا توين حفلاً في فينيكس بولاية أريزونا يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 ضمن جولتها "كوين أوف مي" لعام 2023، وستتفتح الحفل لها هيلي ويترز.

تم تسمية الجولة المكونة من 49 حفلاً بإسم البومها الجديد الذي تعود به منذ آخر إصدار لها عام 2017.

ومن المقرر إطلاق "Queen of Me" يوم الجمعة 3 فبراير 2023 ، مسبوقًا بأغنيتين فرديتين ، "Waking Up Dreaming" و "Last Day of Summer" التي تم إصدارها للتو.

لا تزال Twain هي الفنانة الأكثر مبيعًا في تاريخ موسيقى الريف ، حيث بلغ إجمالي المبيعات العالمية أكثر من 100 مليون نسخة. وأكثر البوماتها مبيعاً هو الذي اصدرته عام 1997 بعنوان "Come on Over" حصل على 20 اسطوانة بلاتينية.