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إيلاف من القاهرة: استقبل الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، المخرج المجري الكبير بيلا تار، بمطار القاهرة.

وسبق وأعرب الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادته الكبيرة لتكريم المخرج بيلا تار في الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة.

ومن المقرر أن يقدم المخرج بيلا تار، ورشة خلال فعاليات الدورة الـ 44، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، خلال الفترة من 13 وحتى 22 من شهر نوفمبر الجاري.