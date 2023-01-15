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إيلاف: أطلق الفنان فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "صعبان عليك حالي" من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، والحان وتوزيع خالد عز، ومكس وماستر عمرو هاشم، واخراج محمود رمزي، وإشراف عام اياد النقيب.

وتقول كلماتها :

بقى صعبان عليك حالي / لا ما يصعبش عليك غالي

لا لا لا

كفاية سيبني في حالي بقى / انساني تبت منك انا

انساني

صعب الرجوع تاني / بعت رخيص الغالي ابكي وانا مالي

وتم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.



