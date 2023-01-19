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إيلاف: تتواجد المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي في سويسرا حيث تقوم بعمل الدوبلاج لدورها في فيلم "العودة الى الأسكندرية" من إخراج السويسري المصري تامر روغلي، والذي تتشارك البطولة فيه مع الممثلة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

الفيلم من انتاج TIPIMAGES – جنيف، ومن المنتظر أن يشارك بأحد المهرجانات العالمية، وهو رحلة " Road Trip" تم تصويره بين مصر وسويسرا، حيث تلعب لبكي دور ابنة فاني اردان.