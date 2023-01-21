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إيلاف: تحت عنوان "ألـمّح له"، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أولى أغنياته المنفردة في العام الجديد 2023، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد أشرف المطري، والملحن عبد الله آل سهل، ومن توزيع "سيروس"، وقام بعملية المكس و الماستر م. جاسم محمد.

ويقول في مطلعها:

ألـمّح له .. ولكن قلبه ما يفهم

ألـمّح له .. ولا حَس اني به مهتم

ألـمّح له.. ولاني قادر اتكلم

متى يوصل له احساسي ويعرف إني به مغرم !؟

وقد عرضت أغنية "ألـمّح له" في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة.



